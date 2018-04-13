Дипломатия подвернутых джинсов

Ситуация вокруг нового «карибского кризиса» в Сирии и обещаний США и России камня на камне друг от друга не оставить в борьбе за мир, как ни странно, очень важна и для Украины, в которой ее активная крайне патриотическая часть шумеров по-прежнему уверена, что «весьмирснами». Стало еще понятнее, как вредно, во-первых, сразу начинать подгавкивать, в принципе, пожилому человеку, можно даже сказать, старику, который явно трудно пробуждается и, плохо приходя в сознание, начинает писать в «Твиттер», что своими «умными ракетами» сотрет всех врагов в порошок.



Во-вторых, как все же вредно, даже находясь в прекрасном расположении духа, но по другую сторону Атлантического океана, оказывать знаки внимания главе МИД Украину Павлу Климкину, приглашать его куда-либо и тем самым повышать его самооценку. Особенно весной, когда и так, сезонно, обостряются всякие фобии и филии, которые теперь в Украине вообще не лечат, ибо, благодаря медреформе «Доктора Смерть» Ульяны Супрун считают пережитками «савецкого прошлого».



Ведь вот что получилось. Президент Дональд Трамп (а это о нем речь, ведь ему все-таки скоро стукнет 72) проснулся, привычно надыбал «Твиттер» и по полной отбомбил ракетами Россию прямо в Сирии. Потом поднялся, осуществил дежурные туалетно-гигиенические мероприятия, может быть, даже лобызнул жену Меланию, если та была в хорошем расположении духа, и его... попустило. Он в том же «Твиттере» сначала предложил закончить гонку вооружений, а потом и вообще обвинил в новом витке напряженности некие силы, которые провоцируют Россию и США на противостояние. Причем Трамп так и намекнул, что провокаторы – это, скорее всего, американские демократы и лично Барак Обама.



Мир тоже привычно вздрогнул, но потом, вопреки ожиданиям многих в США, не содрогнулся и – это самое противное – не бросился «еднатыся» в порыве солидарности вокруг хозяйского ботфорта и защиты Украины в Донбассе, как то предписывает евроатлантическая философия демократического западного мира. Даже премьер Великобритании Тереза Мэй, ради склонности которой во всех заболеваниях братьев-бриттов и англосаксов видеть российское нервнопаралитическое вещество «Новичок» Трамп на уши поставил полпланеты, и та сказала, что будет думать, а не воевать с Россией. Где бы то ни было. Не говоря уже о французском «пацане» Эммануэле Макроне, которого так и называют «президент-американский продукт» и который тоже сказал, что если и будет что-то бомбить в Сирии, то только химобъекты «животного» Асада.



В гордой и крайне евроориентированной Украине Трампу не просто заочно пожелали доброго утра, но и всячески поддержали. Прямо-таки до вполне реальной боли в собственных деснах при вылизывании воображаемого сапога. Климкин аж взвился от такой готовности США «наказать Мордор» и щедро в том же «Твиттере» поделился своей солидарностью с Америкой: «Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо разговаривать с Россией»

О том, как Запад, Восток, Север и Юг, которые в представлении шумеров и есть «весьмирснами», ставят Россию на колени, говорит следующая информация: цены на нефть эталонных марок сохраняют позитивную динамику и торгуются у многолетних максимумов. Например, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,25 доллара – до 72,29 долл. за баррель

Сделали вид, что не заметили утренней победной агрессии Трампа, и другие западные друзья Америки. А премьер Турции с непривычным для шумерско-патриотического уха именем Бинали Йылдырым (согласитесь, другое дело украинское – Вова Гройсман), комментируя готовность пометать друг в друга ракеты, вообще посмеялся: «Одни заявляют о наличии умных ракет. В ответ слышатся утверждения об арсенале еще более крутых и продвинутых систем. Ситуация напоминает уличную драку, перепалку задир посреди дня». На том чисто внешне все и успокоились или, по крайней мере, затаились. Шумят только СМИ, но то такое – им кушать хочется. И только в гордой и крайне евроориентированной Украине Трампу не просто заочно пожелали доброго утра, но и всячески поддержали. Прямо-таки до вполне реальной боли в собственных деснах при вылизывании воображаемого сапога. Климкин аж взвился от такой готовности США «наказать Мордор» и щедро в том же «Твиттере» поделился своей солидарностью с Америкой: «Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно на таком языке и надо разговаривать с Россией».Но ситуация стала еще более непонятной. Собеседники российской газеты «Коммерсантъ» из российских военных структур сообщили, что Россия вообще-то рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены американские удары в Сирии. Как в прошлом году, когда Трамп уже наказывал Сирию несколькими десятками ракет «Томагавков». Как тогда, так и сейчас такое информирование россиян американцами необходимо – вот тут внимание! – для того, чтобы «исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, так как офицеры Минобороны (России. – Авт.) присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры». В первую очередь, в Тартусе и Хмеймиме, где Россия держит свои базы. И, скорее всего, ответит за них, если будет реальная угроза. Но если будет информирование и огребут только мирные и военные сирийцы, то что тогда означает Трампово «Россия, готовься»?Но Бог с ними, с этими игрищами «великих ракетовладельцев». Для Украины важны два других вопроса. Первый: как она будет выглядеть перед Россией, которую призывала нагнуть, если Россию никто не нагнет? Понятно же, что крайне глупо, как Моська, которая «сильна, раз лает на слона». До тех пор, пока он на нее ненароком не наступил. Получается, что всего лишь безумству храбрых поем мы песню? Или все же, учитывая Климкина, имеем дело с храбростью безумных и недолеченных?Второй вопрос – еще важнее: кто кому больше нужен – Украина России, с которой так решительно рвутся все связи, даже личностные, или все же Россия Украине, во многом до сих пор зависящей от России так, что даже Запад помочь и не может и не хочет? Тут ответ дает сама жизнь. В лице (не надо смеяться, вспоминая ЭТО) министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Это он уже фактически попросил Россию, ее «Газпром», не сокращать транзит своего газа по украинской территории до обещанных 10-15 млрд. кубов в год в случае постройки «Северного потока-2» («СП-2»). «Заявления Миллера (Алексея, главы «Газпрома». – Авт.), что они оставят 10-15 млрд. куб. м и будут прокачивать их через Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа. ...Экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд. куб. м», – гордо и, в принципе, смело заявил Насалик. Но «Газпрому»-то смелость и гордость Насалика до одного места – газ ведь у него, а не у Украины...Насалик попытался было опять подтянуть на свою хилую сторону Запад и «весьмирснами». Дескать, «при увеличении объема свыше 40 млрд. куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через «Северный поток». Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее». Но Запад уже ответил и на этот вопрос. Германия и Финляндия уже дали разрешение на строительство «СП-2», Дания и Швеция думают, и даже Польша и страны Прибалтики говорят, что им «СП-2», конечно, невыгоден, но они примут решение вместе со всем ЕС, то есть, скорее всего, с Германией, которую поддерживает и Франция...Но ведь не только газом сильны отношения Украины и России. Даже предприятия, так или иначе «аффилированные» с гарантом нации или его ближайшими соратниками, предпочитают покупать комплектующие и даже целые двигатели у «страны-агрессора». Потому что они, комплектующие, а не «агрессоры» там дешевле, а значит, выгоднее. И, как говаривал подзабытый старина Маркс, который Карл, нет такого преступления, на которое капиталист не пошел бы ради 300% прибыли. Короче, война идет, а объемы торговли между Россией и Украиной растут. Но Россия может их обрубить. Даже в ущерб себе. Потому что запас прочности у нее больше. И, как говорится, где деньги, Зин, чтобы Украине купить необходимое в несколько раз дороже на Западе?..А о том, как Запад, Восток, Север и Юг, которые в представлении шумеров и есть «весьмирснами», ставят Россию на колени, говорит следующая информация: цены на нефть эталонных марок сохраняют позитивную динамику и торгуются у многолетних максимумов. Например, июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,25 доллара – до 72,29 долл. за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к указанному времени на 1,09 долл. – до 66,62 долл. за баррель. И это – несмотря на то, что в США, которые «побеждают» Россию, чтобы и Украине было хорошо, растут запасы и добыча этой самой нефти. То есть США вроде бы могут влиять на цены на нефть и снижать их, чтобы «Россия разорилась», но что-то не получается – Россия продолжает получать солидные доходы. Несмотря на санкции. В том числе и потому, что поддержку нефтяному рынку оказывают опасения перебоев поставок топлива с Ближнего Востока, где США Трампа могут ударить по России. Вот такой вот замкнутый круг получается: бьют по России, чтобы ослабить ее, но растет цена на нефть, что и усиливает Россию. А Украине вообще в стороне от этих процессов, как бы Климкин ни поддерживал Трампа...Но что же случилось с Климкиным? Почему он опять, как встарь, надел джинсы не по росту, которые опять придется грубо подворачивать и на публике выглядеть, как подвыпивший клоун? А все просто: в Канаде, которая сейчас председательствует в «Большой семерке» (G7), похоже, встретились и немножко повеселились два бывших журналиста – посол Украины в этой стране Андрей Шевченко и глава МИД этой страны Христя Фриланд, украинка по происхождению, сделавшая себе имя в том числе и благодаря работе в Украине в начале 90-х годов прошлого века. Уж и не знаю, что они там делали вдвоем. То ли бухнули чего-то с кленовым соком, то ли просто решили развлечь солидных дядек и тетек традиционной французской забавой «ужин с дураком». Ну, это когда в солидную компанию на вечер приглашается лох, над которым все потом и измываются, как над невольным клоуном на импровизированном ковре. Ради смеха собравшихся, которые и скидываются на ужин.Так и здесь: впервые от Украины Климкина пригласили на встречу министров иностранных дел, которая пройдет в июне текущего года в канадском регионе Шарлевуа (Квебек). Пусть, мол, и нам расскажет про украинские перспективы и про победу на Путиным, повеселит сказками про «вступление в НАТО», про солидарность с США, в общем, отработает на ковре за еду. А че? Красивый курортный регион, время хорошее, летнее, река рядом. Министры сами ведь ничего не решают, а только готовят проекты решений для своих шефов. Почему бы им и не развлечься с «сателлитом», который такой смешной и забавный? А всему миру можно будет сказать: пригласили, и это символ того, что Запад поддерживает Украину, «весьмирснами» и т. д. «Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения. ...Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах «Большой семерки», – сказал посол Шевченко. Но что ему? Он в Канаде сидит. И Христя тоже. И Климкина покормят на шару. А это украинцам в Украине со всем этим жить. В том-то и общая проблема. Может, скинуться миром Климкину на нормальные джинсы по росту?