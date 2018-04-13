Эксперты ОЗХО подтвердили, что Скрипаль был отравлен "Новичком"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было применено отравляющее вещество "Новичок", сообщает в четверг телеканал Sky News, приводящий фотографию заявления ОЗХО.



"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек", - говорится в заявлении экспертов ОЗХО.



Эксперты отметили "высокую степень чистоты вещества".



В докладе говорится о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, однако не приводится его название. Оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.



Ранее сообщалось, что ОЗХО завершила расследование по отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и передала результаты Великобритании.



4 марта бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.



Эксперты ОЗХО 21 марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.



ОЗХО проводила изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды, сообщил гендиректор организации Ахмет Узюмджю. Собиравшие пробы эксперты ОЗХО, отмечал А.Узюмджю, действовали независимо и не были задействованы в национальном расследовании, проводимом британскими властями. Кроме того, он заверил, что "ни одна из стран-участниц (ОЗХО - ИФ) не была задействована в проводимых секретариатом ОЗХО технических работах".

