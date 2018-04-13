Джонсон убежден, что за отравлением Скрипалей стоит Россия

Великобритания созывает специальную сессию исполнительного совета ОЗХО 18 апреля, говорится в заявлении главы МИД Британии Бориса Джонсона, размещенном в четверг на сайте Форин-офиса.



"Мы будем безустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь ликвидации использования оружия такого вида, и мы созвали сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду для обсуждения дальнейших шагов", - говорится в нем.



Кроме того, говоря о деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Б.Джонсон отметил: "Кремль должен дать ответы".



Б.Джонсон по-прежнему уверен в том, что за отравлением С.Скрипаля при помощи отравляющего вещества "Новичок" стоит России.



"Не может быть сомнений в том, какое вещество было применено, и не остается альтернативного объяснения того, кто несет ответственность - только у России есть средства и мотивы", - заявил он, отметив, на вину России указывают и ее предыдущие действия.



Б.Джонсон также заявил, что Лондон обратился за разрешением к ОЗХО обнародовать основные выводы и факты доклада, а также распространить его для всех стран-участниц организации.



"В интересах прозрачности, и, поскольку в отличие от российской стороны, нам нечего скрывать, мы обратились с просьбой к ОЗХО опубликовать основные выводы и факты для всех и распространить полную версию доклада для всех стран-участниц ОЗХО, включая Россию", - отмечается в этом заявлении.



Он добавил, что мировое сообщество должно отстаивать действующие правила, регулирующие вопросы безопасности.



"Использования оружия такого типа не может быть оправдано, и этому должен быть положен конец", - считает Б.Джонсон.

