Дуров запретил юристам Telegram участвовать в суде о блокировке мессенджера

Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием», объяснил Чиков.



13 апреля Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Хотя по закону решение еще может быть обжаловано, Роскомнадзор просит суд разрешить сразу приступить к блокировке мессенджера.



Иск о блокировке связан с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. В мессенджере говорят, в частности, что не имеют технической возможности выполнить требование спецслужбы.



За отказ предоставить ФСБ ключи шифрования Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей.

