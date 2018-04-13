Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии

Германия не будет принимать участие в возможной военной акции на территории Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.



Тем не менее, она пояснила, что правительство страны сделает все, чтобы "сигнализировать о неприемлемости использования химического оружия".



"Есть много подтверждений тому, что сирийский режим применил такое оружие", — цитирует слова канцлера Sueddeutsche Zeitung.



Она также подчеркнула, что Берлин делает ставку на расследование инцидента в сирийской Думе экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

