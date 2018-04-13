Молдова просит Украину о коридоре для вывода военных РФ с Приднестровья

Кишинев хочет договориться с Киевом о предоставлении коридора на территории Украины для выведения российских войск с Приднестровья. Об этом в четверг, 12 апреля, заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - подчеркнул он.



По словам премьера Молдовы, когда он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.



"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье", - заявил он.



Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.

