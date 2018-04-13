НАТО ведет консультации, какой дать ответ на химатаку в Сирии – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники альянса ведут обсуждение вариантов реакции на химическую атаку в сирийском городе Дума (Восточная Гута). "Консультации ведутся между союзниками НАТО по вопросу о том, как ответить на атаку", - сказал он журналистам в четверг. "Мы считаем важным, чтобы те, кто виновен в этом, были привлечены к ответственности", - добавил он.



Й.Столтенберг напомнил, что Североатлантический альянс осуждает применение химического оружия в Сирии.



"Мы решительным образом осуждаем применение химического оружия. Последняя атака была ужасающей, убившей десятки людей, включая многих детей", - сказал генсек НАТО.



7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия. В Москве заявили, что российские военные не обнаружили в Думе следов применения хлора.

