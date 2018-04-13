Гигантский Land Rover Defender вытоптали на снегу в Альпах

Гигантский силуэт легендарного внедорожника Land Rover Defender появился на заснеженном склоне горы во Французских Альпах на высоте 2700 метров в честь 70-летия британского автопроизводителя. Видео, запечатлевшее это событие, выложено на YouTube-канале Land Rover.



Изображение в буквальном смысле вытоптал британский мастер сноу-арта Саймон Бек. Чтобы осуществить задуманное, он надел снегоступы и прошел 16,5 км, сделав в общей сложности 20 894 шага, пишет Motor. Длина оригинального арт-объекта составила 250 метров.



Рисунок посвятили бывшему техническому директору Rover Морису Уилксу, некогда изобразившему первый внедорожник этого бренда на песке на пляже залива Ред Уорф.



Производство Defender было прекращено в январе 2016 года. Однако спустя два года Land Rover выпустил лимитированную серию этого внедорожника с двигателем V8 и автоматической коробкой передач. Всего компания намерена сделать 150 таких автомобилей стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (13,7 миллиона рублей по текущему курсу).



В 2019 году ожидается появление Defender нового поколения, который построят на алюминиевой платформе аналогичной той, что используется на модели Land Rover Discovery Sport. По предварительной информации, новинка будет ориентирована на массовый рынок.







