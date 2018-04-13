Литва призывает страны НАТО увеличить помощь Украине

Литва осведомлена об объемах российского военного присутствия на границе с Украиной и призывает международных партнеров увеличить помощь официальному Киеву, заявляет литовский министр национальной обороны Раймондас Кароблис.



"Мы согласны с оценкой текущей ситуации, которую дает Украина. Мы в Литве хорошо осведомлены о цифрах военного наращивания России на украинской границе", - сказал он, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.



Р.Кароблис также констатировал, что Европа "не сразу осознала всю серьезность вызовов со стороны России".



"Но хорошая новость в том, что Запад уже сформировал солидарность и единство в отношении России. В рамках НАТО я уже не являюсь единственным человеком, который говорит об угрозах со стороны России. Россия на сегодня представляет большую угрозу безопасности", - сказал министр.



По его словам, для стран НАТО важно сохранять единство в вопросах антироссийских санкций.



"Россия хочет держать Украину в сфере своего влияния и отрезать ее от евроатлантического курса. Но это не удается. Украинский народ показал свою стойкость, как нация, которая выбрала свободу", - сказал Р.Кароблис.



Он также призвал официальный Киев продолжить реформы и укрепление Вооруженных сил страны.



"В мире есть некоторое разочарование темпом реформ и борьбы с коррупцией", - добавил при этом Р.Кароблис.



Вместе с тем, он призвал европейские страны увеличить помощь Украине и приветствовал решение США о предоставлении Киеву летального вооружения.



"Мы будем в дальнейшем помогать Украине, чтобы она по праву заняла свое место в европейской семье. Это в интересах не только Литвы, но и всего евроатлантического сообщества", - по

