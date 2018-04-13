Европарламент повторно пригласил Цукерберга ответить на вопросы депутатов

Европарламент повторно пригласил Цукерберга ответить на вопросы депутатов

Европарламент решил повторно пригласить главу крупнейшей социальной сети Facebook Марка Цукерберга лично ответить на вопросы депутатов в связи с расследованием масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica.

Еврокомиссия ранее получила от компании Facebook с письмо подтверждением, что данные пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. По предварительной оценке исполнительной коллегии ЕС, скандалом с утечками могли быть затронуты более 2,7 миллиона граждан ЕС

"Лидеры политических фракций Европарламента решили направить господину Цукербергу повторное приглашение", — сказал собеседник агентства. О каких сроках идет речь он не сообщил.

Главе Facebook предложено выступить на совместном заседании комитетов Европарламента по гражданским свободам, юридическим и конституционным делам, а также промышленной политике.

Председатель Европарламента Антонио Таяни в конце марта заявил, что в ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Первоначально Таяни пригласил Цукерберга выступить в ЕП 19 марта. В Facebook, со своей стороны, предложили направить вице-президента компании Джоэля Каплана, но европарламентарии с этим не согласились.