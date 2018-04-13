Европарламент повторно пригласил Цукерберга ответить на вопросы депутатов

Европарламент решил повторно пригласить главу крупнейшей социальной сети Facebook Марка Цукерберга лично ответить на вопросы депутатов в связи с расследованием масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica.



Еврокомиссия ранее получила от компании Facebook с письмо подтверждением, что данные пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. По предварительной оценке исполнительной коллегии ЕС, скандалом с утечками могли быть затронуты более 2,7 миллиона граждан ЕС



"Лидеры политических фракций Европарламента решили направить господину Цукербергу повторное приглашение", — сказал собеседник агентства. О каких сроках идет речь он не сообщил.



Главе Facebook предложено выступить на совместном заседании комитетов Европарламента по гражданским свободам, юридическим и конституционным делам, а также промышленной политике.



Председатель Европарламента Антонио Таяни в конце марта заявил, что в ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.



Первоначально Таяни пригласил Цукерберга выступить в ЕП 19 марта. В Facebook, со своей стороны, предложили направить вице-президента компании Джоэля Каплана, но европарламентарии с этим не согласились.

