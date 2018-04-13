По Днепру будут возить дизтопливо из Беларуси

В столицу в последний весенний месяц будет осуществлена первая доставка дизельного топлива производства белорусского нефтеперерабатывающего завода по Днепру. Об этом сообщил представитель Белорусского морского пароходства Сергей Зубко, передает ЦТС.



По его словам, в рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс.



"Уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей. Поставки планируется начать уже в мае этого года, и они должны будут осуществляться не разово, а на постоянной основе", – отметил Зубко, уточнив, что портом выгрузки станет Киев.



Речь идет о двух нефтеналивных судах грузоподъемностью по 750 тонн. Сначала поставки планируют осуществлять дважды в месяц, а в перспективе – 3-3,5 рейса в месяц.



Ранее в ПАО Киевпорт сообщали о планах переваливать нефтепродукты из Беларуси и развивать контейнерные перевозки.

