У следствия нет доказательной базы по делу Шеремета - СБУ

Следствие пока не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, доказательства еще собираются, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.



"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", - сказал В.Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, как проходит расследование дела об убийстве П.Шеремета.



Замглавы СБУ напомнил, что сотрудники спецслужбы входят в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, которая расследует это преступление.



"К сожалению, ничего нового сказать не могу", - сказал он.



Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления, В.Кононенко сказал: "Обстоятельства".



Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7:45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.



1 июля Ю.Луценко заявил, что в деле об убийстве П.Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.



20 июля 2017 года директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров. "Послу убийства Павла Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны. Полковник Хараберюш в Мариуполе в марте, 27 июня – полковник Шаповал в Киеве и полковник Ввозный в Константиновке. Для нас похожий способ этих преступлений и ряд других факторов свидетельствуют, что очень вероятно является именно российский след. И он - непосредственно в убийстве журналиста, гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он журналистам в Киеве.



Вместе с тем, подчеркнул А.Шевченко, в деле об убийстве П.Шеремета на сегодня процессуальных подозреваемых нет. По его словам, следствие по этому делу усложняется невозможностью проводить необходимые следственные действия на территории Российской Федерации, где у убитого журналиста были определенные контакты.



В частности, отметил А.Шевченко, следствие хотело бы допросить находящегося на территории РФ бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, с которым связывают медиа-холдинг "Вести", где работал некоторые время П.Шеремет. "Потерпевший встречался с А.Клименко незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", - отметил спикер МВД.



9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства П.Шеремета будет продвигаться более активно после получения "зацепки" для следствия.

