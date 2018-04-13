Евросоюз вернул своего посла в Россию

Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, отозваный в связи с отравлением Сергея Скрипаля, вернулся в Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter официального представительства ЕС в России.



"В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе", - говорится сообщении.



Как сообщает УНН, 3 марта СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла в России Маркуса Эдерером.

