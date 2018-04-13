Никому не нужные «люди Новороссии»?

Это тема стремная, неудобная, противоречивая, рождающая противоположные по смыслу суждения и эмоции самого высокого накала. Но когда же, как не в пятницу, 13-го, об этом поговорить? Что делать с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе, которые с оружием в руках противостоят Украине? Те, кто держат это оружие, отвечают на этот вопрос просто: они воюют. Украина собирается их если и не убить на поле боя, то судить после своей победы. Если не будет амнистии, конечно. А Россия стоит за спиной тех, кто воюет, а вот тех, кто отвоевался, потихоньку... сдает.



Или Украине, или вынуждает их убраться со своей территории обратно в самопровозглашенные республики.



Сегодня в России стараются как-то затушевать скандал, возникший в связи с тем, что Апелляционный суд Московской области недавно принял окончательное решение по поводу защитника Славянска, 29-летнего гражданина Украины, уроженца Винницкой области и земляка гаранта нации Николая Трегуба, который «входил в группировку боевиков в оккупированных районах Донецкой области» (спецподразделение «Спарта» Арсения Павлова-«Моторолы»). Потом после ранения он уехал в Россию и за три года там якобы так и не смог легализовать свое пребывание в стране. Апелляционный суд подтвердил решение городского суда подмосковного города Реутова, приговорившего бывшего ополченца к принудительной депортации с территории России и денежному штрафу. Депутат Госдумы от КПРФ писатель Сергей Шаргунов напрогнозировал: в Украине экс-ополченца однозначно ждет тюрьма, ибо таковы украинские законы. А злорадную радость по этому поводу высказала даже «Украинская правда», предоставив слово для комментария известному «победителю сепаров» нардепу Антону Геращенко, который и возликовал: «Мы приветствуем такие решения российских судов, ждем скорейшего возвращения как можно большего количества украинских граждан, которые совершили преступления против Украины. Здесь их ждёт справедливый суд. ...Мы бы хотели, чтобы это было системой».



Судьба этого самого Николая удивительна и еще окончательно не определена. Многие его защитники в России надеются на то, что суровость российских законов, как всегда, будет смягчена необязательностью их выполнения, и его самого депортируют не в Украину, а только в ДНР или ЛНР, где он и воевал в ополчении до 2015 года. Потом уехал в Россию, потому что в Украине его брат-близнец, «даже не будучи в ополчении, был вместо брата арестован украинскими спецслужбами и получил серьезный срок – 8,5 лет тюрьмы, еще раз, ни за что – он был обвинен в действиях, которые на самом деле совершил Николай». Об этом журналистам поведала лидер Украинского союза политзаключенных и политэмигрантов Лариса Шеслер. По ее словам, Николай «подавал документы на предоставление временного убежища, уезжал на Дальний Восток – в Петропавловск-Камчатский. Но, к сожалению, все его усилия не увенчались успехом». «Ему отказывали во временном убежище. Отказывают, и все. Пишут, что нет подтверждения, что он воевал в Донбассе, и что на Украине его преследуют. А Николай простой парень, из-за контузии у него проблемы со слухом и с речью – он плохо говорит, большие проблемы со здоровьем. В итоге, это приводит к тому, что ему очень сложно общаться с чиновниками. В результате еще в 2016 году он был приговорен судом к добровольной депортации, к добровольному выезду из России. Естественно, он не выполнил решения суда. В конце 2017 года его задержали в Подмосковье – в Реутове, и городской суд Реутова приговорил его к принудительной депортации», – рассказала свою версию событий Шеслер.



Бородай также пообещал, что никакой депортации не будет: «...Наша организация делает все для того, чтобы этого не произошло. Каким бы Трегуб не был, но он все-таки свой, поэтому мы делаем все для того, чтобы он на Украину не поехал». Но это по-любому не решает главную проблему ополченцев из ДНР и ЛНР, которые оказываются в России

Сегодня большинство экспертов прогнозирует: если Украина не вернет ДНР с ЛНР силой (а не вернет – Россия не даст), а президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не договорятся об обмене (размене) Украины в результате «Большой сделки» (а это может и не случиться), то самопровозглашенные республики ждет участь «замороженных конфликтов». На годы, если не на десятилетия

Зачем в олигархическом теле Украины и – тем более! – России такие неолигархические «вкрапления»? Это же пример того, как можно по-другому устроить жизнь, более справедливо распределять получаемую прибыль. А кому из российских олигархов, слитых тесно с российской властью, это нужно? А росвласти, опирающейся на могущество олигархов, зачем менять уклад и расклады? Правильно, незачем

Руководитель Союза добровольцев Донбасса (СДД) сейчас и первый премьер-министр ДНР в прошлом Александр Бородай излагает несколько иную историю. По его словам, он два года занимается Николаем Трегубом, который... сам виноват в нынешних своих проблемах. «У меня есть очень наглядные примеры того, когда люди с украинскими паспортами при наличии воли и целеустремленности получали не просто РВП (разрешение на временное проживание в России. – Авт.), а гражданство Российской Федерации. Причем без всякой особенной поддержки и без всякой особенной протекции. А Трегуб ничего не имеет: он не подал заявление ни на убежище, ни на РВП, ни на трудовой патент. Он просто является нелегалом на территории Российской Федерации, и когда его в очередной раз задерживают, то он ждет, что Союз добровольцев Донбасса его спасет в очередной раз. И это, подчеркиваю, будет уже четвертый раз, когда нам придется спасать добровольца Трегуба», – поведал Бородай сайту «Украина.ру».Бородай также пообещал, что никакой депортации не будет: «...Наша организация делает все для того, чтобы этого не произошло. Каким бы Трегуб не был, но он все-таки свой, поэтому мы делаем все для того, чтобы он на Украину не поехал». Но это по-любому не решает главную проблему ополченцев из ДНР и ЛНР, которые оказываются в России. И дело не только в том, что, как говорит уже упомянутый выше сердобольный и склонный по молодости к справедливости думец Шаргунов, «ситуация с депортацией кажется мне возмутительной и вызывающей: ведь у людей могут быть разные причины пребывания в России». А в том, что наиболее активные и рьяные сторонники и защитники ДНР и ЛНР давно предлагают если и не признать самопровозглашенные ДНР с ЛНР и принять их в состав России, как Крым, то хотя бы принять законопроект о политическом убежище для прибывших с Украины. Вместе с известным в Украине директором Института стан СНГ и думцем Константином Затулиным Шаргунов разработал и подал на рассмотрение Думы такой закон. Но воз, точнее – закон, и ныне там...А главная причина периодически случающегося с выходцами-беженцами из ДНР/ЛНР в том, что эти самопровозглашенные республики сами по себе, с людьми, там живущими, никому не нужны. Ни Украине, ни России. Нет, при определенных обстоятельствах их можно использовать. Например, в Украине они могут катализировать конституционный процесс, который изменит все государственное устройство – с унитарного на федеративное. И тем самым может помочь стране сохранить-таки свою территориальную целостность и не позволить двум частям Донецкой и Луганской областей повторить путь Крыма. Так, кстати, и предписывают «Минские соглашения-2», призванные обеспечить мир в Донбассе и сохранить Украину целой. Но в Киеве, как известно, о федеративности и слышать не хотят, заменяя ее «децентрализацией, и надеются силовым путем при помощи Запада подавить «сепаров» и «вату». Для этого уже в мае текущего года в Донбассе вместо АТО начнется «обеспечение безопасности и национальной обороны» (ОБНО) или «операция объединенных сил» (ООС). Если все выльется в горячий конфликт, то и крови, и новых беженцев в Россию опять будет море...Для России ДНР и ЛНР – это вообще политический рычаг давления на Украину для обеспечения своих геополитических и геоэкономических интересов в регионе. А люди ДНР и ЛНР – это, увы, лишь расходный материал, который должен все нужное России поделать. На фоне всех этих криков о «вечном братстве народов» и всхлипов о «порванных исторических и человеческих корнях» это звучит цинично и жестоко. Но именно так и есть. Поимев Крым, этот «непотопляемый авианосец» и базы для своего Черноморского флота, Россия в Донбассе не признает ДНР и ЛНР, а только использует их как «вечную занозу» в теле Украины. И точно так же Запад, стоящий за спиной Украины, в ответ использует войну в Донбассе как рычаг давления на Россию. Как повод для санкций против нее. Как вечный гнойник, который не позволяет сблизиться ни России с Украиной, ни России с Европой, которая не очень хочет еще одну войну на своей территории. В итоге, и Украина, и ДНР с ЛНР – хотели они этого или не хотели – стали заложниками в большой геополитической игре.Да, народы России и Украины, нормальные люди и там, и там, не хотят вражды, войны и крови, жаждут восстановления, как минимум, добрососедских связей, продолжают сохранять хорошие отношения, торговать, сотрудничать. Но это мало входит в планы тех, кто двигает фигуры по «большой шахматной доске» покойного «дядюшки Збига Бжезинского».Сегодня большинство экспертов прогнозирует: если Украина не вернет ДНР с ЛНР силой (а не вернет – Россия не даст), а президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не договорятся об обмене (размене) Украины в результате «Большой сделки» (а это может и не случиться), то самопровозглашенные республики ждет участь «замороженных конфликтов». На годы, если не на десятилетия. А значит, Украина будет только рефлексировать в направлении «ушедших» территорий, а России они нужны будут спокойные, понятные, хорошо руководимые, управляемые по щелчку пальцев и... малозатратные, то бишь экономные, как говорится, «бюджетные». Возможно даже объединение ДНР и ЛНР в некое единое протогосударственное образование. Например, в сильно урезанную Новороссию, о которой так много говорили в начале войны в 2014 году. И к этому, собственно, все, похоже, и идет, так как ДНР и ЛНР периодически сообщают всем, как они «сближают позиции». Ну, а России это объективно выгодно. И стоять за спиной единого «заморозка», который в любой момент можно «активировать» в украинском направлении, и помогать ему всячески, улаживать конфликты среди новоявленных элит, и армию ополченцев, увы, содержать...В перспективе, когда Россия устоит и станет богаче, возможно, конечно, и вхождение ДНР с ЛНР в состав РФ по крымскому сценарию. Потому что этого многие хотят в Донецке с Луганском и в России. Но до этого времени ДНР и ЛНР не должны доставлять неудобства не так самой России и ее жителям, как российским властям и правящей элите. Несмотря на рекордную поддержку Путина на последних выборах, в России это, увы, разные понятия – народ и политико-бизнесовая элита. И живут они по совсем разным законам, и желания у них разные. И если волк жалеет кобылу, то оставляет народу лишь хвост да гриву...Вот отсюда и неприятие элитой ДНР с ЛНР, если те не будут полностью подчиняться российской действительности и соответствовать российским раскладам.именно российские элиты не хотят, чтобы ополченцы ДНР и ЛНР массово переселялись в Россию. Ополченцы в Донбассе должны воевать и защищать там интересы России, а не становиться «горючим материалом» в ней самой, подавая пример россиянам, как можно воздействовать на власти, если те, власти, слишком зарываются и наглеют в ограблении народа. Вот ополченцев в России и «тормозят», приручают силой, выбивают из них вольный дух, короче, показывают, что донецкие замашки и вольницу нужно оставлять в краю шахт и терриконов, а не зариться на «российскую стабильность». Ополченцам сразу указывают их место под лавкой в гостях...– и это самое главное – ДНР и ЛНР не нужны ни Украине, ни тем более России, как образования, возникшие по воле народа и исповедующие в государственном строительстве некую социальную справедливость, а не олигархические установки. Ведь и Украина, и Россия, что бы они о себе ни говорили, – это чистые олигархические государства, где о социальной справедливости вспоминают лишь перед выборами. А ДНР и ЛНР возникли снизу, как форма протеста не только против «рыволюции гидносты-2014» и ее курса на Запад, но и против всего того, что в Украине творилось до этого. То есть против олигархического уклада и характера распределения государственного богатства. Если почитать первые программы развития ДНР и ЛНР, то это документы о построении неких социально ориентированных государств, с учетом интересов народа. Некие «атавизмы» тех программ воплощены и в сегодняшней жизни самопровозглашенных образований. Например, и Донецк и Луганск отказались обдирать население коммунальными тарифами, сохраняется бесплатная медицина, оказывается социальная помощь неимущим и т. д. и т. п...Вот и возникает вопрос: а зачем в олигархическом теле Украины и – тем более! – России такие неолигархические «вкрапления»? Это же пример того, как можно по-другому устроить жизнь, более справедливо распределять получаемую прибыль. А кому из российских олигархов, слитых тесно с российской властью, это нужно? А росвласти, опирающейся на могущество олигархов, зачем менять уклад и расклады? Правильно, незачем. Вот потому-то с подачи России в ДНР и ЛНР, по принципу «кто платит, тот и танцует девочек», и проводилась и проводится унификация по российским стандартам. В армии, в управлении хозяйством, в устройстве политической и общественной жизни. В ДНР и ЛНР больше «народные герои» не нужны, а требуется единоначалие и беспрекословное выполнение команд и приказов.Я, разумеется, не знаю, кто и как «зачистил» почти всех первых народных командиров ополчения ДНР и ЛНР – Украина, Россия, или они пали жертвами внутренних разборок между собой. Но ни Украине, ни России они не нужны были тогда, не нужны и сейчас. Они объективно, повторяю, объективно, в полном соответствии с логикой процесса, стали, увы, лишними, эти неуправляемые поддерживаемые народом командиры-авторитеты. В хорошем смысле этих слов. Ни упомянутый выше «Моторола», ни «Гиви» (Михаил Толстых), ни «Бэтмен» (Александр Беднов), ни «Батя» (Павел Дремов), ни «Малыш» (Евгений Ищенко), ни тем более Алексей Мозговой, который вообще хотел строить некий социализм и антифашистское и антиолигархическое государство – как раз Новороссию.Поэт, пишущий по-русски и по-украински, певец, романтик «Русской весны» Мозговой написал в своем дневнике: «Новороссия – не территория, а идея. Люди приехали к нам потому, что увидели возможность построить государство по совести, а не по звериным законам современных демократий. Именно эти люди и есть истинные носители народовластия. ...Тех, кто первыми встал на защиту Новороссии, теперь называют махновцами и бандформированиями. Махновцы, которые хотят присоединиться к России? Парадокс. А может, нас потому так унижают, что власти РФ сами не хотят нас видеть в составе России? Так кто тогда махновцы и бандформирования? Мы, которые хотим быть с Россией? Или те, кто заварил эту кашу, пообещал «Русский мир» и потом кинул несколько миллионов русских? Только задним числом понимаешь, как нас обвели. ...Убежденность, что власть в России неоднородна и в ней действуют разные силы, часть которых за русских и Новороссию, – иллюзия. К сожалению, вера в это – наша общая болезнь. Парадокс. Судьба Новороссии находится в руках ополчения, а управление – в руках ставленников олигархов. Еще парадокс. Люди с одной и другой стороны поднялись против олигархов, а убивают почему-то друг друга». Ну кому из олигархов или прожженных политиканов, навечно заматеревших и угнездившихся у «корыта» в Украине или в России, нужен такой конкурент – командир бригады «Призрак», верящий в призрачные идеи? Ответ, по-моему, ясен......А что же впереди? Я не знаю. Но догадаться можно. Результаты опроса, проведенного донецким порталом DNR LIVE, свидетельствуют, что 43% опрошенных жителей ДНР готовы покинуть республику, если появится такая возможность: 21% респондентов переехали бы в Россию, 14,6% – в страны дальнего зарубежья, 7,6% – даже в Украину. И только 35,5% опрошенных не желают и не собираются в будущем покидать ДНР, а еще 13,3% респондентов отметили, что пока не планируют уезжать из республики. Наиболее сильные эмиграционные настроения среди молодежи – 18-25 лет. И большинство молодежи хочет не в Россию, а на Запад. Пенсионеры разумеется, хотят в Украину или в Россию. Но кто же их там ждет? Значит, будут ловить и возвращать. И молодых и старых. И в судах пугать, что «тарапыццанэнада»...