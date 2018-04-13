Авиаперевозки в Украине выросли на 13%

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний в первом квартале 2018 года выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,7% - до 2,1млн человек. Как сообщили в Госавиаслужбе, в т. ч. международные авиаперевозки увеличились на 12,5% и составили 1,88 млн человек.



Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 21,8%, до 3,62 млн человек, в т. ч. в международном сообщении - на 23%, до 3,17 млн человек.



За январь-март этого года украинские авиакомпании выполнили 19,3 тысяч коммерческих рейсов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Международных авиарейсов было выполнено 15,9 тысяч, рост составил 1,3%.

