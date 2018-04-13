Писательница замолчала на год ради украинского языка

Украинская писательница Ирен Роздобудько молчала в течение года, потому что решила полностью перейти на украинский язык. Об этом она рассказала в интервью «Укринформу».



«Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке», — поделилась воспоминаниями писательница.



Роздобудько рассказала, что переехала в Киев в 1988 году и решила молчать, пока не выучит украинский язык. «Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание», — сообщила она.



«Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке», — указала Роздобудько.

