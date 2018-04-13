У Трампа нашли внебрачного ребенка

Бывший привратник Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин рассказал, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Он передал эту информацию таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ, сообщает New York Post.



Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он кому-то еще передаст эти данные или расскажет о сделке. По словам привратника, он очень удивился, когда узнал, что договор попал в прессу.



Изданию National Enquirer швейцар рассказал, что у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.



Как уточняет New York Post, Саджудину заплатила компания American Media, которой принадлежит в том числе и таблоид National Enquirer. Владелец медийной корпорации Дэвид Пекер называет себя близким другом американского лидера и старается выкупать эксклюзивные права на те или иные истории, которые порочат главу государства.

