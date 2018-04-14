На выходные на востоке Украины ожидаются ночные заморозки

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять антициклон, лишь на западе малоактивный атмосферный фронт, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В целом по стране без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в западной части; в Одесской области и на Николаевщине ночью 7-12°, днем 20-24°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 4-6°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 апреля самая высокая температура днем была 25,4 в 1972г., самая низкая ночью -3,9 в 1928г.



На 15 апреля синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь днем в северных областях ожидаются осадки. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью на Левобережье 3-8° тепла, на поверхности почвы, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°, на остальной территории 5-10° тепла, днем 16-21°, в западных областях до 24°.



В Киеве 15 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.

