Состояние здоровья Савченко не позволило пройти проверку на полиграфе - сестра

Состояние здоровья в связи с объявленной голодовкой арестованного народного депутата Надежды Савченко не дает возможности пройти проверку на полиграфе. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила ее сестра Вера Савченко, передает корреспондент УНН.



"Только что вышли адвокаты. Они не присутствовали в начале процедуры и ушли. Сейчас их вызвали и сказали специалисты полиграфологи, что сейчас невозможно провести эту процедуру с человеком, который голодает уже более 20 дней", - сказала В.Савченко.



По ее словам, причиной, которая сейчас делает невозможным прохождение проверки на полиграфе для Н.Савченко, является дрожание пальцев, частое сердцебиение.



"Они (полиграфологи - ред.) никогда не сталкивались с такой ситации. Теперь, так понимаю, или стороне защиты, или стороне обвинения надо решать, нужен ли этот полиграф и как его пройти", - отметила В.Савченко.



Напомним, сегодня Н.Савченко должна была пройти проверку на так называемом "детекторе лжи" - полиграфе.

