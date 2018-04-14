Стилистом группы Freedom-Jazz стал 5-летний участник «Круче всех»

В воскресенье, 15 апреля, в 18:00 зрители детского талант-шоу «Круче всех» на телеканале «Интер» станут свидетелями звездного эксперимента с участием вокалисток известного джаз-бэнда Freedom-Jazz.



Это не первое появление популярной группы в шоу «Круче всех». В первом сезоне проекта Freedom-Jazz выступили в качестве музыкального сопровождения для маленьких, но уже профессиональных танцоров – 11-летнего Арсения Мороза и 10-летней Софии Ярославской, которые показывали новые грани искусства бальных танцев. Во втором сезоне участницы бэнда – София Павличенко, Анастасия Малега, Санни Журба – стали моделями и доверили 5-летнему стилисту-парикмахеру Давиду Кроитору из Молдовы самое дорогое – свои волосы. Девушки позволили юному таланту делать с их шевелюрой все, что ему вздумается!



«Это на самом деле круто, что есть проект, где дети могут себя проявить,– говорит Санни Журба. – Мы всегда за эксперименты! Поэтому быстро согласились стать моделями для юного талантливого мастера по прическам. С Давидом мы познакомились еще до выхода на сцену. За кулисами мальчик стеснялся. Но как только Давид появился на сцене талант-шоу «Круче всех» – его робость сразу улетучилась. Во время процесса создания причесок он и песенки пел, и речитатив читал, и заставлял Андрея Доманского подавать ему заколки и расчески…»



Давид индивидуально подбирал прически для каждой девушки, импровизируя на ходу. Солистки джаз-бэнда признались, что в технике плетения кос мальчику нет равных. Сами они не смогли бы так заплестись, несмотря на то, что опыт у девушек есть: прически на свои концерты вокалистки Freedom-Jazz делают себе самостоятельно.



«Ему всего 5 лет, а какие искусные прически он делает, а какие косички плетет! Ювелирная работа, я считаю, – восхищается талантом юного стилиста София Павличенко. – Уверена, он еще многими способностями удивит!»



Чем закончился эксперимент? Какие прически подобрал Давид для каждой модели? Останутся ли вокалистки Freedom-Jazz довольны сотрудничеством с юным стилистом? Смотрите уже в это воскресенье, 15 апреля, в 18:00 на телеканале «Интер» – в новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех».

