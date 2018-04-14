США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, участвующий в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.



Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, сказал Данфорд.



Новые удары в ближайшее время не планируются.



По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.



«Была уничтожена важная инфраструктура, которая приостановит сирийский режим. Они потеряют годы исследований и разработки», — заявил Джозеф Данфорд.

Sky News



В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля.



Россия утверждает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.

