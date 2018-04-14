Волкер планирует посетить Украину в мае

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер уже готовится к новому визиту в Украину, тогда как о посещении России он говорить не готов.



"Мы еще прорабатываем дату, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины, не только Киев", – цитирует Радіо Свобода слова Волкера, произнесенные в Вашингтоне.



Спецпредставитель планирует "обязательно побывать в зоне боевых действий", но "еще не готов пока сказать, когда посетит Россию или будет вести любые переговоры с российскими официальными лицами". В последний раз Волкер посещал Украину в январе. Майский визит американца станет седьмым за восемь месяцев его нахождения на должности специального представителя Государственного департамента США.

