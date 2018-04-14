США и их союзники выпустили по Сирии около 30 ракет, треть удалось сбить, заявляют в Дамаске

Сирийские власти утверждают, что США, Великобритания и Франция выпустили по их стране около 30 ракет, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Дамаска.



Согласно данным властей, треть этих ракет удалось сбить. В настоящее время поводится оценка урона, нанесенного обстрелом.



Ранее сообщалось, что военные США, Великобритании и Франции провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. Это стало ответом на химатаку в городе Дума, якобы проведённую сирийскими правительственными войсками. В Дамаске эти обвинения отвергают.

