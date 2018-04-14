Посольство России обвинило США в оскорблении Путина

Посольство России в США опубликовало заявление в связи с проведением западными странами авиаударов по Сирии, в котором назвало «неприемлемым и недопустимым» оскорбление президента России.



Речь, по всей видимости, идет о заявлении президента США Дональда Трампа, что химическая атака в Сирии — результат неспособности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом Трамп заявил, объявляя в ночь на 14 апреля об атаке на Сирию.



«Вся ответственность [за последствия авиаудара] лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатель крупнейшего арсенала химического оружия — не имеет морального права винить другие страны», — сказано в заявлении посла Анатолия Антонова.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля.



Россия отрицает, что Сирия применяла химическое оружие. Москва утверждает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.



В 2014 году Сирия при содействии России присоединилась к международной Конвенции о запрещении химического оружия и позже отчиталась о его полном уничтожении. До этого США угрожали начать в Сирии военную операцию в ответ на применение химоружия, но после присоединения Дамаска к конвенции отказались от этих планов.

