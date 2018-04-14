Гройсман рассказал о неподъемном долге страны

Правительство Украины не сможет обслуживать внешний долг страны, если рост ее экономики не возобновится. Об этом в пятницу на телеканале "Интер" заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. "У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около $5 млрд). Это неподъемная цифра", - сказал Гройсман.

Для сокращения суммы заимствований, сказал глава правительства, следует "быстрее возобновлять рост экономики".



В то же время Гройсман отметил, что Украина стремится возобновить кредитование со стороны Международного валютного фонда, выполнив необходимые для этого условия.



"Условий остается два: самое главное - создание антикоррупционного суда, а также - цена на газ", - сказал премьер.



"Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ", - отметил глава правительства.



Ранее Гройсман сообщил, что с 2007 года по 2014 год Украина получила кредиты на сумму $46 млрд.