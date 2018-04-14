Госдума рассмотрит запрет VPN-сервисов после блокировки Telegram

Госдума в связи с блокированием мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно запретить использование VPN-сервисов.



“Роскомнадзор” еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется принятие дополнительных законодательных мер, чтобы запретить использование VPN-сервисов, соответственно, будем думать, как это сделать”, - заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Владимир Крупенников.

