Россия пригрозила последствиями за удары по Сирии

Удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипломатического ведомства в соцсети Facebook в субботу, 14 апреля. "Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - сказала он.



Пока неизвестно, о каких именно последствиях идет речь.



Российский дипломат возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Великобританию.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп - Адольф Гитлер номер два.

