Турция положительно оценивает действия США и их союзников в Сирии

Турция считает правильным нанесение ракетных ударов по Сирии со стороны США, Франции и Британии, говорится в заявлении турецкого МИД, распространенном в субботу.

"Мы положительно оцениваем эту военную операцию в ответ на химатаку в Думе, где погибло много людей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим", - отмечается в документе.

"Сирийский режим терроризировал собственный народ в течение более семи лет, а учитывая применение обычных видов оружия и химоружия, сирийские власти совершили рекордное число преступлений против человечности и военных преступлений", - подчеркнули в турецком МИД.

Между тем, вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что "Анкара была заранее оповещена о проведении военной операции".

В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция призывает мировое сообщество к единой позиции для предотвращения химатак в Сирии в будущем.

"Мы призываем мировое сообщество к выработке единой позиции по вопросу о предотвращении химатак в будущем" - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

"Массовые убийства, совершаемые обычными видами вооружения либо с применением химоружия, могут быть пресечены лишь при условии скорейшего политического урегулирования ситуации в Сирии", - добавил И.Калын.

При этом он подчеркнул, что главная угроза в Сирии, тем не менее, исходит от обычных видов вооружения, а не от химоружия.

В свою очередь, МИД Ирана назвал нападение США и их союзников на Сирию "открытым нарушением международных норм и права и игнорированием национального суверенитета и территориальной целостности Сирии".

"Агрессия против Сирии осуществлена в качестве возмездия за поражение террористов и с целью их (террористов) поддержки", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана, опубликованного в субботу на официальном сайте ведомства.

США и их союзники нанесли удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, "посчитав себя мировым судьей" и несут ответственность за межрегиональные последствия своих военных действий и последствий для Ближнего Востока, отмечается в документе.

Иран призвал международные организации и страны осудить удар США, подчеркнув, что он приведет к подрыву основ мира, дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе и укреплению терроризма и экстремизма.