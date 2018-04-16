Главная роль в "Оно: глава 2" может достаться Макэвою

В СМИ появились некоторые детали о предстоящих съемках "Оно: глава 2" - второй части самого кассового в истории кино хоррора по роману Стивена Кинга. The Hollywood Reporter сообщает, что на роли повзрослевших главных героев пробуются Джеймс Макэвой и Билл Хейдер. Joblo пишет, что локации для летних съемок подбирают в канадском Торонто.



По данным The Hollywood Reporter, Макэвой может исполнить роль Билла Денбро, а Хейдер - Ричи Тозиера. События фильма происходят через 27 лет, к этому времени Денбро стал успешным писателем, а Тозиер - диджеем. Ранее стало известно, что Джессика Честейн исполнит в фильме роль повзрослевшей Беверли Марш - женщины, переживающей сложности в браке.



Жуткого клоуна Пеннивайза, как и в первой части, сыграет Билл Скарсгаард. Дети-актеры, игравшие главные роли в первой части, появятся на экране в серии флешбеков.



Режиссером сиквела будет Андрес Мускетти. Премьера намечена на сентябрь 2019 года.



Фильм "Оно" при бюджете в 35 млн долларов собрал в мировом прокате больше 700 млн, став самым кассовым хоррором в истории кинематографа. Предыдущий рекорд принадлежал ленте "Изгоняющий дьявола" 1973 года режиссера Уильяма Фридкина. Ей удалось собрать в прокате 441 млн долларов.





