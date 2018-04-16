Савченко возобновила бессрочную голодовку

Народный депутат Украины Надежда Савченко сегодня с 10:00 возобновила бессрочную голодовку. Об этом рассказал УНН ее адвокат Олег Соловей.



"Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня бессрочно. Она считает, что в связи с тем, что договаривались на три дня с экспертами, что она возобновляет прием пищи, и сегодня должна была продолжиться эта экспертиза", - отметил адвокат.



Н.Савченко считает, по словам О.Соловья, что в течение трех дней, когда она принимала пищу, будет достаточно для того, чтобы все было хорошо для прохождения полиграфа.

