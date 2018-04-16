Штаб АТО предупредил о возможных провокациях РФ в Азовском море

Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



В этом же районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами.



«Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна «Норд», предположили в штабе.



Учитывая это, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря.

