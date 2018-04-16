Политические преследования на выборах в ОТГ в Донецкой области

В Донецкой области из-за политики уволили завуча с 30-летним стажем - «Наш край» заявляет о давлении на своих кандидатов со стороны власти



В Александровской ОТГ Донецкой области уволили завуча школы и кандидата в депутаты от "Нашего края", которая не позволила главе Александровской РГА Донецкой обл. Николаю Мачульскому проводить агитацию в помещении школы. Об этом сообщает областной центр партии.



Как сообщают партийцы, завуч школы в селе Мирная Долина Светлана Дядюшева во время родительского собрания сделала замечание председателю РГА по поводу его агитации за "своего" кандидата от БПП.



"Светлана Дядюшева, которая баллотируется в совет ОТГ от" Нашего края ", проработала в школе 32 года. После того, как она не позволила главе РГА агитировать на родительском собрании за провластного кандидата, директора школы вызвал глава РГА и попросил подписать приказ об увольнении учительницы. Мы считаем этот случай давлением на оппозиционную партию ", - говорится в заявлении" Нашего края ".



В партий напомнили, что агитация в помещении школы запрещена и руководитель района грубо нарушал закон.



"Сегодня власть понимает, что теряет поддержку среди людей. Выборы в ОТГ доказали, что люди доверяют новым политическим силам. "Наш край" по результатам выборов в ОТГ сегодня входит в пятерку партий с наибольшим уровнем доверия. Поэтому власть пытается любыми методами устранить конкурентов ", - говорится в заявлении партии.



"Наш край" заявил о том, что будет обжаловать приказ об увольнении с работы Светланы Дядюшевои.



Ранее в СМИ сообщалось, чтоглава Александровской РГА Донецкой обл. Николай Мачульский уже угрожал координатору движения "Сильные громады" в Александровке и внештатному корреспонденту газеты "Известия Александровщины" Сергею Кайдашу ).



Напомним, что 29 апреля в 40 ОТГ Украины пройдут выборы депутатов.

