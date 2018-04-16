С начала года пособие по безработице выросло на 10%

В марте 2018 года безработные украинцы получали помощь средний размер которой достигал 2 587 грн или почти 70% размера минимальной заработной платы (3 723 грн). С начала года размер этой помощи вырос на 10%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.



В частности, как свидетельствуют данные Госстатистики, по информации Государственной службы занятости в марте средний размер пособия по безработице достигал 2 587 грн, что составляет почти 70% размера минимальной зарплаты.



При этом в январе средний размер пособия составлял 2 483 грн в месяц, а в феврале — 2 357 грн. Как видим, с начала года размер пособия вырос на 9,8%.

