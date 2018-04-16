Samsung выпустила смартфон без доступа к интернету

Samsung выпустила в Южной Корее устройство J2 Pro - обычный смартфон с одной особенностью: с него нельзя зайти в интернет. Об этом говорится на сайте компании.



Идея заключается в том, чтобы ученики во время учебы не отвлекались на соцсети и мемы. Предполагается, что студенты станут лучше учиться.



Устройство рассчитано также на пожилых людей - по задумке разработчиков, им будет удобнее использовать смартфон без дополнительных "сложных" функций.



За 186 долларов покупатели получат смартфон с 5-дюймовым AMOLED-дисплеем, неназванным четырехъядерным процессором, 1,5 гигабайтами оперативной памяти и слотом для карт microSD.



Модель оборудована двумя камерами: передней в 5 мегапикселей и задней на 8 мегапикселей. В смартфоне есть LTE-модуль, но он не работает на передачу данных: только на звонки и SMS. На устройство можно установить приложения классическим способом - загрузить по USB-кабеля через компьютер.



Как отметило издание The Verge, южнокорейским школьникам смартфон действительно может быть полезен, ведь они серьезно относятся к выпускным экзаменам. О выпуске устройства в других странах не сообщалось.

Кроме этого, клиентам в возрасте от 18 до 21 года Samsung предлагает смартфон на специальных условиях. После сдачи экзамена Suneung в 2019 и в 2020 годах студенты могут обменять устройства линейки Galaxy S, Note и A-серии на J2 Pro бесплатно.

