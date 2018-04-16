Три подхода к «обрезанию» Украины

Недавно в Киеве отшумел очередной форум по безопасности, на котором Украина еще раз убедила сама себя, что она сильна как никогда, потому что «весьмирснами». Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на упомянутом форуме успокоила нацию: дескать, после химической атаки в Великобритании (отравление Скрипалей в Солсбери) отношение Запада к РФ невозвратно изменилось, и Запад теперь уверен: «Рашку» нужно только валить. «Дело Скрипаля стало своеобразным окончательным Рубиконом для Запада в отношении России», – заявила она.



По мнению Климпуш-Цинцадзе, главным следствием химической атаки стало то, что западный мир осознал реальность: «для кремлевского режима нет предела, которого он не будет способен перейти». А значит, «договориться с Россией не удастся, пока там полностью не изменится политическое устройство и пока полностью не изменится политика России», – бодро и, казалось бы, правильно сказала она от имени западных стран.



Но не успели шумеры привыкнуть к этой всеблагой и успокоительной мысли, как посыпалось. Уже после форума греческий суд дал украинскому моряку, который участвовал в перевозке нелегалов, 70, да-да, семьдесят (!!!) лет тюрьмы. Дания поведала миру, что она, бесспорно, любит Украину и предана ее газовому транзиту, но не сможет остановить строительство «Северного потка-2», хоронящего этот транзит на раз. И хотя украинские политики всей душой поддержали акт возмездия «диктатору Асаду» и увидели в этом «конец России», президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: «Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами». Потому что нормальных людей должно тревожить «растущее отчуждение между Россией и Западом». «Противодействовать этому опасному отчуждению – вот вызов и задача ответственных политиков. ...Но мы не должны оставлять попыток делать это посредством прямого диалога», – сказал он, смягчив свои слова лишь тем, что, мол, Европа не должна отказываться от критики действий России. Как-то запахло зрадой. И этот ряд откровенных «зрад» можно продолжать и продолжать...



Короче, что-то пошло не так. Возможно, у Запада что-то засбоило с восприятием окружающей действительности. А возможно, сама Климпуш с Цинцадзе не отошли от удара. Морального. Судя по всему, по яйцам. Она же незадолго до великой победы Запада сама рассказала, как стала жертвой того самого «морального удара ниже пояса». Шла она как-то по улицам Киева, уверенная, что все у нее будет хорошо, а тут навстречу магазин. Она зашла и аху… как была поражена. Увидела в продаже пасхальные раскраски для яиц в виде матрешек. Страшная боль пронизала ее ниже пояса, подтверждая, что не одна Юлия Тимошенко в украинской политике – мужик, есть и другие, кому больно, когда ударить в пах по тестикулам...



Кроме «клятой Рашки», это Венгрия, Польша и Румыния. Соответственно они зарятся на Закарпатье, Буковину и Южную Бессарабию и Галичину с Волынью. На то, где либо и сейчас проживают национальные меньшинства (венгры и румыны), или земли, некогда входившие в состав этих государств (Галичину и Волынь в Польше все громче называют «Сходными Кресами»). И, как ни странно, уже очевидны и три подхода этих стран к возможному «обрезанию»

По словам Иванны, очень просто: «Мне кажется, нам еще рано говорить о сроках предоставления ПДЧ, но, безусловно, мы надеемся, что саммит, который состоится в Брюсселе, подтвердит те намерения стран-членов Альянса, которые были задекларированы в 2008 году в Бухаресте о том, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и следующий шаг для того, чтобы это произошло, – это предоставление ПДЧ». Все! Грабли расставлены, шагающие по ним известны, Украина, готовься!

«Болезнь в головах», – почесывая саднящий пах, быстро оправилась от удара Иванна, поставила свой диагноз и обществу, и себе. А потом, как всегда, вдохновилась патриотизмом и пошла на упомянутый форум евроинтегрироваться дальше...Но проблему это не сняло. Хотя бы потому, что есть как минимум три страны-соседки, которые не прочь урвать у Украины части ее территорий, несмотря на всю ее (Украины) продвинутость и приверженность западным ценностям. Ну, кроме России, которую в Киеве прямо обвиняют в том, что она нагло аннексировала Крым и хочет отобрать «Новороссию», то есть еще минимум 8 юго-западных областей.Так вот, кроме «клятой Рашки», это Венгрия, Польша и Румыния. Соответственно они зарятся на Закарпатье, Буковину и Южную Бессарабию и Галичину с Волынью. На то, где либо и сейчас проживают национальные меньшинства (венгры и румыны), или земли, некогда входившие в состав этих государств (Галичину и Волынь в Польше все громче называют «Сходными Кресами»). И, как ни странно, уже очевидны и три подхода этих стран к возможному «обрезанию» Украины.Венгрия и не скрывает, что хочет вернуть себе Закарпатье, развивая его максимальную автономию в составе Украины. Причем Украина сама спровоцировала этот процесс, когда в конце прошлого года приняла новый закон об образовании и фактически запретила преподавание на языках нацменьшинств. И Будапешт приступил к решительному «отжиму». Он практически ультимативно потребовал отменить упомянутый закон. Иначе будет блокировать все евро- и евроатлантические устремления Киева. То есть, как убеждены в Киеве, уверенную поступь Украины в НАТО и Евросоюз. Венгрия уже заблокировала саммит Украина – НАТО на уровне министров и собирается лить свой гуляш на праздничные шаровары новых шумеро-европейцев и впредь. Более того, недавно в Венгрии прошли выборы, и победу на них одержал премьер Виктор Орбан со своей партией, которая и возглавила последние инициативы Будапешта. В том числе и защиту нацменьшинств с далеко идущими заделами. А олицетворением этого процесса был глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Им в Киеве уже пугали детей. Но СМИ Венгрии сообщают, что этот 39-летний политик имеет все шансы сохраниться в команде Орбана.Польша и Румыния тоже давят и хотят получить «свое», но хитрее. Варшава практически обложила Украину своими законами, которые преследуют украинцев и за бандеровщину, и за Волынскую резню 1943 года, которая в Польше объявлена «геноцидом поляков». Но на желаемых Варшавой территориях очень... мало поляков. Их либо вырезали, либо переселили в Польшу после Второй мировой войны. И теперь Варшава надеется лишь на стремление украинцев, которые захотят в Европу, ополячившись. То есть либо получив так называемую «карту поляка», либо приехав в Польшу на заработки и признав себя... поляком. Еще один польский путь – возвращение имущества поляков, которое они имели в Галичине и Волыни, путем реституции. Первые такие иски о возврате польского «майна» уже поданы. Общая сумма их может достичь 5 млрд. долл.Но самая хитрая Румыния, которую не зря называют «хищницей Европы» за умение дипломатическими путями добывать себе территории. Румыния – это, кстати, первая страна Европы, которая оторвала уже часть Украины: в 2009 году ей отошел черноморский шельф у острова Змеиный в Черном море. И именно тогда и проявился основной метод румынской дипломатии: успокаивать переговорщика, обещать ему несбыточное, а потом в обмен на эти обещания прирастать земелькой. Пользуясь случаем и тупостью визави-переговорщиков, находящихся в плену собственных маниакальных идей. В украинском случае – тупостью тогдашнего президента Виктора Ющенко и его главы МИД Владимира Огрызко, который полностью подтвердил свою фамилию – провально и позорно «огрыз» Украину на шельф (из общей его площади в 12 тысяч квадратных километров Румыния получила 9,7 тыс. квадратных километров – 79,34 % территории).Почему так произошло? Да потому, что Ющенко и Огрызко верили, что Бухарест взамен шельфа поможет им вступить в... НАТО. Верили даже после того, как годом раньше именно в Бухаресте Украину послали даже с Планом действия по членству в Альянсе (ПДЧ).А сейчас Румыния, похоже, обволакивает обещаниями уже нынешнюю власть, что особо проявилось на упомянутом форуме по безопасности в Киеве. Замглавы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску, который витийствовал на полях форума, и Крым признавал украинским, и обещал переговоры по поиску компромисса в законе о языках, и убеждал, что правительство Румынии считает необходимым продолжение многостороннего диалога с Украиной о НАТО, несмотря на нерешенный спор по статье 7 закона «Об образовании». Во как! Приманка старая, а лохи новые. Неизменно превосходный результат может получиться......А еще и Климпуш-Цинцадзе с морально травмированным пахом, отвечающая за эту евроинтеграцию. Она уже анонсировала участие гаранта нации в июльском этого года саммите НАТО в Брюсселе, который пообещала заблокировать Венгрия и обещала разблокировать Румыния. «У Украины уже есть приглашение для участия в саммите. Речь идет о том, состоится или не состоится именно комиссия Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств. Поэтому украинская делегация во главе с президентом примет участие в саммите, так как уже есть приглашение», – сказала Климпуш-Цинцадзе, подозрительно опуская глаза как-то вниз и спереди. Зачем? А, по словам Иванны, очень просто: «Мне кажется, нам еще рано говорить о сроках предоставления ПДЧ, но, безусловно, мы надеемся, что саммит, который состоится в Брюсселе, подтвердит те намерения стран-членов Альянса, которые были задекларированы в 2008 году в Бухаресте о том, что Украина и Грузия будут членами Альянса, и следующий шаг для того, чтобы это произошло, – это предоставление ПДЧ». Все! Грабли расставлены, шагающие по ним известны, Украина, готовься!...Тем более что Иванна намеревается проскочить между противоречиями между Бухарестом и Будапештом, которые тоже ссорятся между собой довольно часто. В том числе и за территории, и за нацменьшинства. Но вот беда-то для Украины – относительно нее и у Венгрии, и у Румынии планы похожие, им укро-земелька нужна. С пиплом, который готов в Европу хоть чучелом, хоть тушкой...