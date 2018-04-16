Асаду нет места в мирном урегулировании в Сирии – МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии нынешнего президента этой страны Башара Асада.



"Сначала нужно искать решения со всеми теми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", – сказал Масс на встрече с главами МИД из других стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля.



По его мнению, сейчас нужно сделать все возможное для предотвращения новой эскалации конфликта в Сирии. При этом Маас констатировал, что без участия России, нравится это кому-либо или нет, данный конфликт не урегулировать.



В связи с этим глава МИД Германии приветствовал тот факт, что "Россия выразила готовность к диалогу".

