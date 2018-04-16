В Киеве до выходных будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

С 16 до 20 апреля в украинской столице будет сохраняться чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.



"Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах… Во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните по телефону "101" и вызовите пожарных", - говорится в сообщении.

