В американской тюрьме в драке погибли семь заключенных

В штате Южная Каролина (США) вечером 15 апреля заключенные тюрьмы строгого режима устроили серию драк, в которых семь человек погибли, а еще 17 получили ранения. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает CNN.



Сообщается, что заключенные устроили драки в трех блоках тюрьмы. Из охранников никто не пострадал, порядок в учреждении уже ночью был полностью восстановлен.



В тюрьме содержатся около полутора тысяч заключенных. В 2015 году в драке с заключенными получили ножевые ранения два охранника этой тюрьмы. В феврале текущего года в этой тюрьме был убит один заключенный.

