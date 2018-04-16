По делу Савченко и Рубана назначено 13 экспертиз - СБУ

По делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана проводится целый ряд экспертиз. В частности исследуется оружие, боеприпасы, видео- и аудиоматериалы и прочее. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что в настоящее время следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.



Также проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленной им подозрения.



Как сообщают в СБУ, Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию.



"Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц", - сказано в сообщении.



В СБУ добавили что "учитывая большой общественный интерес", следователи в сжатые сроки проводят необходимые следственные (розыскные) действия и планируют закончить досудебное расследование в "разумные сроки".



При этом отмечается, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 УПК Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя.



Напомним, Надежду Савченко и Владимира Рубана подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти.

