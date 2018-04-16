Холодницкий намерен во вторник ознакомиться с жалобой в КДКП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий намерен во вторник, 17 апреля, ознакомиться с жалобой в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).



"Я дам все объяснения. Никто никуда не будет прятаться, никто не будет болеть, переносить. Завтра же, поскольку по регламенту у них вторник – приемный день, поеду в КДКП с целью ознакомиться с жалобой, изучить ее и в течение одного-двух, максимум трех дней, предоставлю свои письменные объяснения по сути каждой изложенной жалобы", - сказал он в эксклюзивном комментарии "112.Украина" в понедельник.



Ранее в этот день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в настоящее время докладчик КДКП изучает жалобы директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора относительно Н.Холодницкого. "Он предложил господину Холодницкому написать свои пояснения… Он (Н.Холодницкий – ИФ) даст эти пояснения письменно или устно… Дальше будет назначение заседания, необходимо изучить наши доводы и господина Холодницкого, и когда это будет – я не знаю", - сказал генпрокурор.



Ю.Луценко подчеркнул, что как только докладчик комиссии примет решение, что информация готова к рассмотрению, будет назначено заседание КДКП в открытом режиме, на которое должны будут прибыть оба заявителя или их представители, сам Н.Холодницкий, вероятно с адвокатом.



Генпрокурор также сообщил, что в настоящее время Н.Холодницкий находится в отпуске. "Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с КДКП (Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров – ИФ)", - сказал Ю.Луценко.



Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора НАБУ направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.



Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.



Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

