Маск предложил возвращать ступени ракет при помощи воздушных шаров

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск поделился с читателями своего микроблога в Twitter необычной идеей возвращения на Землю вторых ступеней космических ракет.



"Это может прозвучать безумно, но SpaceX попробует вернуть вторую ступень ракеты, достигшую орбитальной скорости, при помощи гигантского шара для вечеринок", – написал Маск, добавив, что затем ступень планируется посадить на надувной дом.



Никаких технических подробностей проекта основатель SpaceX не привел, и вполне вероятно, что он просто пошутил, однако ранее казавшиеся шуточными заявления Маска воплощались в жизнь. Например, поначалу многие расценили как шутку его слова о планах компании Boring Company выпустить огнеметы, однако Маск был вполне серьезен.



Напомним, что SpaceX начала предпринимать попытки вернуть на Землю первую ступень ракеты Falcon 9 еще в 2013 году. К настоящему времени компании удалось 21 раз вернуть ступени Falcon 9, посадив их на площадку космодрома или на плавучую платформу. При этом десять ступеней были использованы для повторных запусков, включая полет ракеты Falcon Heavy, где две ступени Falcon 9 были боковыми ускорителями. После отстыковки от центрального блока они совершили синхронную посадку, однако попытка посадить центральный ускоритель окончилась неудачей.



В настоящее время SpaceX также ведет разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket), которая должна прийти на смену ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy. Первый запуск BFR запланирован на 2022 год, в перспективе ракету планируется использовать как для беспилотных, так и для пилотируемых миссий. Ракета BFR проектируется для осуществления межпланетных полетов и создания колонии на Марсе. Она будет оснащена новыми двигателями Raptr. Кроме того, BFR изначально проектируется с учетом повторного использования как первой, так и второй ступени.







