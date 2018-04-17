Ученые установили безопасную дозу алкоголя

По данным ряда исследований, некоторое количество алкоголя не только не вредит организму, но и приносит пользу. Британские ученые установили точную норму безопасного употребления алкоголя. Специалисты рекомендуют выпивать не более 100 граммов спиртного в неделю, пишет The Deccan Chronicle.



Сотрудники Кембриджского университета проанализировали данные, полученные в ходе 83 исследований, посвященных влиянию алкоголя на организм человека. Ученые отслеживали, как часто у участников появлялись проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, а также оценивали количество выпиваемого добровольцами алкоголя в неделю.



Выяснилось: меньше всего заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, имели добровольцы, выпивавшие не более 100 граммов спиртного в неделю. Это эквивалентно 5 бокалам вина или 7 банкам пива. Люди, употреблявшие больше 100 граммов алкоголя в неделю, гораздо чаще страдали от инсульта и гипертонии.

