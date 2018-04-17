Страны G7 призвали Россию срочно ответить по делу Скрипаля

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании. Документ размещен на сайте правительства Канады, председательствующей в этом году в организации.



«Мы едины в самом решительном осуждении атаки 4 марта с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы соглашаемся с позицией Великобритании и разделяем ее, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что этому нет реального альтернативного объяснения», — указано в заявлении. — Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».



14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нападении на Скрипаля использовалось вещество под названием BZ. В качестве доказательства он сослался на данные экспертизы швейцарской лаборатории, полученные Москвой на условиях конфиденциальности. Глава российского МИД подчеркнул, что указанное вещество находилось на вооружении США и других стран НАТО, в СССР и России такие химические соединения не разрабатывались.



3 апреля сообщалось, что специалисты лаборатории Портон-Даун в Великобритании идентифицировали токсин, использованный для отравления Скрипаля, как газ семейства «Новичок». Его происхождение они не установили.



Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.



В «Группу семи» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

