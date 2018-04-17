Трамп будет жестким по отношению к России – Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен продолжить занимать жесткую позицию по отношению к России, но в то же время он хотел бы и хороших отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 17 апреля.



"Президент четко заявляет, что он намерен занимать жесткую позицию в отношении России. Но, в то же время, ему хотелось бы хороших отношений с ними (Россия – ред.). Это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет", – сказала Сандерс.



По ее словам, "до сих пор этого не наблюдается, поэтому президент продолжит занимать жесткую позицию" по отношению к Москве.



"По этой причине мы продолжим оценивать (дополнительный – ред.) пакет санкций", – отметила представитель Белого дома.

