Гройсман и кот Шредингера

Слухи об отставке премьера Гройсмана опровергли почти все, в том числе и сам талантливый винницкий менеджер. Формальный лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в эмоциональном порыве даже обозвал Володю «лошаком», которого, как известно, на переправе не меняют. Не знаю, насколько уместно такое сравнение. А под «переправой» Сеня явно имел в виду президентские выборы. Вообще, фракция «фронтовиков», по ходу, поклялась защищать Гройсмана до последней капли крови. Его, разумеется.



Отношения между «НФ» и премьером складываются настолько теплые, что практически «в десна». В жаргоне «фронтовиков» даже появилось устойчивое словосочетание – «правительства Яценюка и Гройсмана». Это как бы символизирует последовательность политики правительств, которые реформируют все так, что просто дым идет. Из всех щелей. В том числе и из малозаметных.



Другая основа «мощной проевропейской парламентской коалиции» – фракция «БПП» (они же – «блок панамских патриотов») занимает более дуалистическую, я бы даже сказал, квантовую позицию. Помните легендарного кошака Шредингера? Который, бедолага, сидит в ящике и одновременно наполовину жив, но и мертв тоже наполовину. Еще есть принцип неопределенности Гейзенберга, в соответствии с которым элементарные частицы обладают корпускулярно-волновым дуализмом, и, с…ка, нельзя одновременно определить их время и место в пространстве. Или наоборот. Понимаю, что сложно. Но мы же с вами говорим о высокой политике нации. Думаете, главкому легко? Одна квантовая проблема реформаторского стакана чего стоит: он наполовину полон или пуст? Вот то же самое и с Гройсманом.



С одной стороны, видные представители пропрезидентской фракции всячески подчеркивают, что очень любят и уважают премьера, который за два года действительно успел всем показать, как образцово управлять страной. А это чистая правда. Гройсман даже собак научил правильно гадить. Потому что неравнодушен. Но, с другой стороны, некоторые вые... выверты политики Кабмина они, члены фракции «БПП», вообще не понимают. Постоянный представитель президента в Раде Ирина Луценко тактично задвинула премьеру. В смысле задала ему вопрос: почему, к примеру, пенсии отдельным категориям социума повышаются постановлениями Кабмина? Почему бы не подать соответствующий проект закона? А лучше всего доверить главкому перед важным электоральным испытанием внести важный для пенсионеров проект нормативного акта, обсудить его (проект) с народом и судьбоносно принять в рамках европейской интеграции и неминуемого членства в НАТО.



Гройсман уже два года не вносит кандидатуру Супрун на рассмотрение Рады. Мотивирует это тем, что баба она хорошая, а в парламенте все равно нет голосов на ее утверждение. Судя по всему, с Ульяной у Володи сложились исключительно теплые, даже местами дружественные отношения на почве реформирования здравоохранения. Но в «БПП» как бы намекают: надо вносить человека

Гройсману как бы намекают, что надо сделать правильный выбор. Цивилизованно, без скандалов и пусканием соплей на телеэкранах. Пришло время «крепких тыловиков», с которыми гарант может спокойно мыться в бане, не опасаясь эксцессов. Володя делает вид, что не понимает. Но знаете, чем закончился эксперимент с котом Шредингера? Кто-то из них умер. Или кот, или Шредингер. Возможно, оба

Потом, ведущую фракцию современности, которую упомянул в своем эссе даже Фрэнсис Фукуяма (причем сделал это, с…ка, всуе), волнуют еще моменты дуализма в заполнении как бы вакантных кресел. Нет, никто не намекает на Ульяну Супрун, которая на протяжении двух долгих лет исполняет обязанности министра здравоохранения. И еще как исполняет! Почти еженедельно Ульяна развенчивает очередной «савецкий медицинский миф». Не успели больные в нашей палате отойти от шока, вызванного заявлением и.о., что перекись водорода вообще не помогает, как появилось новое разоблачение. Нет, я не о полезности сквозняков. Этот пост Супрун поставил точку в вековом маршруточно-автобусном споре («закрой окно, урод, мне дует!»). Путем сложных экспериментов с использованием холодных поверхностей Ульяна установила: сидеть на бетоне полезно для здоровья. Только с...ть захочется. Но это может быть вирусная инфекция мочевого пузыря. А он, пузырь, существует! Даже страшно подумать, какие именно органы использовала министр здравоохранения для своих смелых экспериментов.Так вот, Гройсман уже два года не вносит кандидатуру Супрун на рассмотрение Рады. Мотивирует это тем, что баба она хорошая, а в парламенте все равно нет голосов на ее утверждение. Судя по всему, с Ульяной у Володи сложились исключительно теплые, даже местами дружественные отношения на почве реформирования здравоохранения. Но в «БПП» как бы намекают: надо вносить человека. Поэтому зарегистрирован проект постановления об ее отставке. А как ее уволить, если она даже не утверждена? Вот почему так важна аналогия с котом Шредингера. Кроме Супрун, в правительстве есть еще много как бы вакантных должностей. Кто-нибудь знает фамилию аграрного министра? То ли Угловой, то ли Кутовой… А ведь он уже полтора года как написал заявление по собственному желанию. И ничего, яровые всходят, озимые колосятся, агрокластеры растут вширь, чтобы принять вид хаба. Но за что он, скотыняка, деньги получает, если вообще на работу не ходит? Во всем должен быть порядок.И подобных примеров в правительстве Гройсмана масса. Скажем, министр информационной политики два раза подряд писал заяву про отставку. А его не пускают. Человек горит на работе, даже обещал на одной прессухе посадить посла США в Украине Маринку Йованович вместе с какой-то евродепутатшей в российскую тюрьму. Возможно, то была некая аналогия. Никто не понял, поскольку министр резко оборвал свой спич.Или возьмем, к примеру, выполнение бюджета. Есть у членов фракции «БПП» целый ряд вопросов. Никто не хочет отставки, однако пусть придет, гнида, и отчитается.Гройсман как бы демонстрирует: он готов отчитаться по каждому кластеру хоть завтра! В ночном телеэфире премьер четко артикулировал: «Я не боюсь отставки!». Поэтому его друзья из «Народного фронта» предусмотрительно перенесли рассмотрение отчета о деятельности Кабмина на заседании экономического комитета на июнь.Глава комитета, депутат-«фронтовик» Иванчук (ему еще Игорь Валерьевич рекомендовал завязать анус бантиком, ибо мало ли что) срочно уехал в служебную командировку. Прямо в США. Вместе с министром внутренних дел Аваковым. Будут там обсуждать борьбу с киберпреступностью и наркотрафиком. В перерывах на кофе-брейк еще надо отражать гибридную угрозу РФ. Накопился немалый опыт. Надо поделиться с коллегами. Как по мне, так для борьбы с наркотрафиком надо было взять внештатного советника министра внутренних дел Илью Киву. У него потрясающее чутье на наркотики. Он с ходу определит, какой препарат пойдет на внутреннем рынке, а какой залежится. Специалист высшей категории. Во время одного из приходов стал лидером Социалистической партии. Пока не отпускает.Поскольку Иванчука нет, отчет правительства переносится на лето. А там парламентские каникулы, военный парад, Сирия и прочие развлечения. Гройсман и рад бы отчитаться, но, б…ть, регламент Рады ему запрещает.Поэтому отставки премьера как бы никто не хочет, но очень многие это поддерживают. Глубоко внутри. Чтобы не провоцировать гибридного агрессора. Эффект кота: премьер как бы наполовину в отставке, но сидит в ящике, то есть в Кабмине.Опять-таки, гаранта понять тоже можно. Обнажать свой тыл в острый период президентской гонки – очень опасная затея. Ситуация напоминает мужскую душевую в зоне общего режима, когда неожиданно падает мыло. А наклоняться придется понятно кому, поскольку США учат: ничего лучше прозрачных и честных выборов в мире еще не придумано. Поэтому их (выборов) очень боятся в Кремле. Настолько боятся, что тырят данные пользователей «Фейсбука» и используют их для избрания Дональда Трампа.Нет, на самом деле Гройсман и Петр Алексеевич живут душа в душу. Но, к сожалению, не регулярно. Вот почему гаранту приходится буквально выдирать у Володи какие-нибудь немногочисленные позитивные достижения? Сколько премьер пиарился на лоукостах, которые придут в Украину и станут возить нацию по десять евро прямо в Брюссель? Пришлось буквально выдирать из глотки главы правительства этот нелегкий пиаровский кусок. Главное, на гиперлупе Омеляна Володя побрезговал делать имидж. А на «Райнэйр» разошелся вовсю.Поэтому Гройсману как бы намекают, что надо сделать правильный выбор. Цивилизованно, без скандалов и пусканием соплей на телеэкранах. Пришло время «крепких тыловиков», с которыми гарант может спокойно мыться в бане, не опасаясь эксцессов. Володя делает вид, что не понимает. Но знаете, чем закончился эксперимент с котом Шредингера? Кто-то из них умер. Или кот, или Шредингер. Возможно, оба.