Число травмированных в массовом ДТП в Кривом Роге увеличилось до 21 человека

В результате ДТП в г.Кривой Рог погибли 8 человек и 21 человек пострадал, сообщает ГУ Государственной службы чрезвычайных ситуациях Украины в Днепропетровской области.



Как сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС, сообщение о ДТП на проспекте Металлургов и ул.Героев АТО г.Кривой Рог поступило в службу спасения 17 апреля в 5:45.



"По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси погибли 8 человек и пострадал 21 человек. На момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе находилось 3 человека и в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек", - сказанов сообщении.



Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела 3 погибших людей из искореженных транспортных средств и спасли водителя маршрутного такси.



Все пострадавшие направлены в больницы города Кривой Рог. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.



Сотрудники полиции проводят следственные действия.



Вместе с тем, В Главном управлении Нацполиции Украины в Днепропетровской области сообщили, что по состоянию на 11.25 уже установлены личности части погибших в ДТП.



"Полиция установила личности 6 погибших в ДТП в Кривом Роге людей", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте областного главка полиции.



В свою очередь Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" распространил комментарий по поводу масштабного дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, унесшего жизни людей.



"Утром в Металлургическом районе на перекрестке возле здания исполкома городского совета/мэрии столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси и автобус ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", который направлялся за работниками предприятия, чтобы перевезти их к рабочему месту. Сообщаем, что автобус перемещался пустой, в нем находился только водитель. Он травмирован, проведена операция, в данный момент находится в больнице. Проведено освидетельствование на содержание алкоголя в крови, результат отрицательный. В маршрутном такси также находились работники ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", которые получили травмы разной степени тяжести. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, мы следим за ситуацией. Компания приносит искренние соболезнования родным и близким погибших в этой трагической аварии", - говорится в информации "ArcelorMittal Кривой Рог".



Ранее в этот день Нацполиция Украины в Днепропетровской области сообщила, что в результате ДТП во вторник утром в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) погибли 8 и пострадали более 18 человек.



"Более 18 пострадавших доставлены в больницу, среди них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в обновленном сообщении, размещенном на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук во вторник утром.

