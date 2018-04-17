В Ереване оппозиция объявила "бархатную революцию"

В Армении создалась "революционная ситуация". Массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны не будут прекращаться.



Об этом заявил в Ереване лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля.



"В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", – сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.



Также Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном. При этом оппозиционер заявил, что начинаются "тотальные акции неповиновения".

