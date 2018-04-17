Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор направил компаниям Apple и Google требование об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play.



Об этом сообщает "Интерфакс".



"Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram", - сказали в пресс-службе ведомства.



Ранее в ведомстве пообещали блокировать способствующие работе Telegram интернет-ресурсы.



Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Вечером в понедельник глава ведомства Александр Жаров сообщил, что было заблокировано девять тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, куда мигрировал Telegram. Также Жаров сообщил о блокировке в ближайшее время еще более полумиллиона IP-адресов стороннего ресурса.

