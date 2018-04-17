Медведчук развеял мифы об украинской ГТС и «Северном потоке-2»

Сохранит ли Украина статус эксклюзивного транзитера российского газа в Европу или принесет свою уникальную газотранспортную систему общей протяженностью свыше 283 тыс. километров в жертву геополитическим амбициям США, зависит от украинской власти. Об этом заявил Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа», пишет «Сегодня».

По мнению политика, многие европейцы, как и украинцы, пребывают в плену «газовых» мифов.

«Помните красивую сказку о том, что Украина не покупает российский газ? …Весной 2018-го, когда в стране был введен режим жесткой экономии из-за нехватки газа, чиновникам, в сущности, пришлось признать, что Украина всецело зависима от российского голубого топлива. Вот только покупает она его не у РФ, а у европейских операторов — через третьи руки ― и потому значительно дороже, чем у «Газпрома». Стоит ли говорить, что за газовые аферы Яценюка — Гройсмана украинцы переплатили из своих карманов. Причем переплатили существенно ― только за последние 4 года тарифы на газ для населения выросли в 9,6 раза. И новые повышения не за горами», — отметил В.Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» также развеял миф о том, что цель проекта «Северный поток — 2» ― подсадить европейские страны на российскую газовую иглу и расколоть Евросоюз.

«Не стану комментировать тему раскола ЕС (это уже свершившийся факт), но что касается усиления зависимости Евросоюза от России, то это манипуляция чистой воды. Глава «Газпрома» Алексей Миллер прямо признает: «Наша зависимость взаимна: вкладывая в разработку месторождений и строительство трубопроводов, "Газпром" полагается на будущий спрос и фактически зависит от европейского рынка не меньше, чем европейский рынок зависит от поставок», — обратил внимание В.Медведчук.

Политик пояснил, что для РФ и ряда стран ЕС «Северный поток — 2» изначально преследовал сугубо экономические цели, поэтому тезис «"Северный поток — 2" является политическим проектом» — еще одна манипуляция.

«Однако, судя по той истерии, которой сопровождается строительство «Северного потока — 2», можно с уверенностью утверждать: сегодня это вопрос не экономический и даже не политический, а геополитический. Соединенные Штаты, стремясь к мировой гегемонии во всех сферах, цинично диктуют и Украине, и России, и даже Евросоюзу условия «новой энергетической доктрины» — доктрины, которая сводится к единственному приемлемому для США принципу «Америка превыше всего!», — утверждает В.Медведчук.

Политик также обратил внимание на последнее заявление постоянного представителя США в НАТО Кей Бейли Хатчисон: «Вы должны быть независимы от России в своих энергетических потребностях. США надеются, что вы сможете приобщиться к многообразию разных источников и энергоносителей. Америка будет крупнейшим нефтегазовым производителем, у нас есть такие возможности».