В Польше живут, работают и учатся 2млн украинцев - посол

В Польше в настоящее время проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев, сообщил посол Польши в Украине Ян Пекло. "2 млн украинских граждан, которые работают, проживают и учатся в Польше", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.



При этом Я.Пекло подчеркнул, что трудовая миграция является полезным явлением не только для Польши, но и для Украины.



"Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украину. Согласно оценкам, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд грн", - добавил польский дипломат.

